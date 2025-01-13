Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

В ходе работ обновили дорожные светофоры на западном объезде Сергиева Посада, на улице Коммунальной в Королеве, улице Петра Романова в Серебряных Прудах, улице Пристанционной в Ступине, улице Центральной в поселке Индустрии городского округа Коломна, а также на Осташковском шоссе в деревне Беляниново в Мытищах.

Кроме того, были восстановлены неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на улице Михалевича в Раменском округе и на Долгопрудном проезде в Долгопрудном.

Специалисты «Мосавтодора» уделяют особое внимание ключевым элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, дорожные знаки и искусственные неровности.