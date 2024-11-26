Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Дзержинском, Королеве, Люберцах, Красногорске и других муницпалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, всего специалисты отремонтировали девять светофоров. Так, семь из них восстановили на улице Энергетиков в Дзержинском, улице 50-летия ВЛКСМ в Королеве, улице Горького в Ступине, на Советской улице в Нахабине, на Октябрьском проспекте в Люберцах, а также на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Вызывные кнопки отремонтировали еще на двух светофорах на улице Большой Серпуховской в Подольске и на улице Фрунзе в Щелкове.

В министерстве добавили, что дороги региона регулярно обследуют, чтобы вовремя проводить работы. Особое внимание уделяют ограждениям, освещению, знакам и другим элементам.