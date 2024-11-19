Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на 12 региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы провели на Пушкинской улице в Дмитрове, на проспекте Победы в Ступине, на проспекте Кирова в Коломне, на Обуховской улице в Солнечногорске, а также на улице Победы в Егорьевске, на 54-м километре Каширского шоссе в Домодедове, в селе Макеево Зарайского округа и в 1-м квартале поселка Развилка Ленинского округа.

Помимо этого, специалисты привели в порядок неисправные вызывные кнопки на трех объектах: на улице Мира в Мытищах, на Старом Симферопольском шоссе в Чехове и на дороге в поселке Аничково Лосино-Петровского округа.

В Минтрансе отметили, что в регионе еженедельно проводится обследование дорожной сети, с особым вниманием к элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения и знаки.