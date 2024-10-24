Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на девяти региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели на Тверской улице в Лотошине, на улице Андропова в Ступине, на улице Кирова в Коломне, на Московской улице в Наро-Фоминске, на улице Исаева в Королеве, на Летной улице в Долгопрудном и на Домодедовском шоссе в селе Покров.

Помимо этого, рабочие починили кнопки двух пешеходных светофоров на Симферопольском шоссе в Чехове и на проспекте Ленина в Подольске. Напомним, обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, освещению и знакам.