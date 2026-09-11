Светофоры отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали семь светофорных объектов на региональных дорогах Подмосковья. Работы выполнили в рамках летнего содержания дорожной сети.

В Долгопрудном светофор восстановили на Лихачёвском проезде, в Щёлкове — на Пролетарском проспекте, в Лосино-Петровском — на улице Первомайской, в Подольске — на улице Свердлова.

Еще три объекта находятся в небольших населенных пунктах. Рабочие восстановили светофоры на дороге в деревне Стёпаново городского округа Электросталь, рядом с хутором Паршино Пушкинского округа и возле деревни Бавыкино Чеховского округа.

Ход ремонта региональных дорог контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в сфере дорожной инфраструктуры.