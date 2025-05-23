Светофоры отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

В Подмосковье еженедельно проводят обследование состояния элементов, влияющих на безопасность движения. Сотрудники «Мосавтодора» восстановили работоспособность светофоров на дорогах в семи городских округах региона.

Светофоры починили на улице Андропова в Ступине, улице Московской в Чехове, проспекте Космонавтов в Королеве, а также на улице Мира в Мытищах.

Работоспособность устройств восстановили на улице Новотушинской в поселке Путилково, улице Центральной в селе Братовщина, а также на дороге в СНТ Здоровье-1.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно осматривают ограждения, фонари, знаки и искусственные неровности, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов.