Светофоры отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Светофоры отремонтировали еще в семи округах Подмосковья. Работы провели в Подольске, Красногорске, Щелкове и в других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры на улицу Кирова в Подольске, улице Народного Ополчения в Красногорске, улице Талсинской и в 1-м Советском переулке в Щелкове, а также на Дзержинском шоссе в Котельниках.

Работы также провели на Песковском шоссе в поселке Радужном и на дороге в селе Игумново, рассказали в региональном Минтрансе.

Неисправную вызывную кнопку починили на улице Володарского в Наро-Фоминске.

В министерстве добавили, что дорожную сеть еженедельно контролируют, чтобы выявить дефекты и вовремя провести ремонт. Особое внимание уделяют освещению, ограждениям, знакам и другим элементам.