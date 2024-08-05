Светофоры отремонтировали еще в 4 округах Подмосковья за неделю

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы отремонтировали светофоры еще в четырех округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Мытищах, Серпухове, Чехове и Фрязине.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, специалисты Центра безопасности дорожного движения отремонтировали пять светофоров. Так, на Волковском шоссе у остановок «Пироговский лесопарк» и «Волковское кладбище» в Мытищах увеличили время ожидания для пешеходов в утренние часы пик.

В Серпухове время работы пешеходной фазы увеличили на перекрестке проезда Мишина и Советской улицы. Во Фрязине на светофор на пересечении проспекта Мира и Луговой улицы добавили фазу «красный всем», а в Чехове увеличили время выезда с улицы Кулаковская Горка на Старосимферопольском шоссе вблизи деревни Манушкино.

Режим работы светофоров корректируют для снижения вероятности заторов.

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