Светофоры отремонтировали еще в 26 округах Подмосковья

Светофоры отремонтировали еще на 67 дорогах в Подмосковье. Работы провели в 26 городских округах.

Ремонт светофоров провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в подмосковном Минтрансе. Старое оборудование заменили на 67 участках в 26 муниципалитетах. Благодаря этому многие устройства получили удаленное управление, поделился глава ведомства Алексей Гержик.

«В рамках модернизации также оборудовали дублирующую сигнал подсветку на Г-образной опоре 12 светофоров, чтобы улучшить их видимость», — рассказал он.

Новую подсветку установили на улицах Климовской и Симферопольской в Подольске, на улице Мира в Мытищах, на перекрестке улиц Талсинской, Заречной и Пролетарского проспекта в Щелкове, на Западном объезде Сергиева Посада, на проспекте Мира во Фрязине и на Кореневском шоссе в Люберцах.

До конца года специалисты отремонтируют еще 25 светофоров.