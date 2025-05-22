Светофоры отремонтировали еще в 15 округах Подмосковья
Обновление и ремонт светофорных объектов продолжили в Подмосковье. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы завершили в 15 округах, там привели в порядок 19 дорожных систем. Об этом сообщили в Минтрансе МО.
«Всего в этом году планируют заменить старое оборудование и отремонтировать более 60 светофоров — ряд светофоров получит удаленное управление», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Например, работы уже провели улице Зелинского в Воскресенске и на пересечении Буденовского шоссе с Дачной улицей в деревне Переделки Одинцовского округа.
Два светофора отремонтировали в Егорьевске. Один из них находится возле пешеходного перехода и популярен у жителей.
Также дорожники закончили работы в Солнечногорске, Серпухове, Орехово-Зуеве, Черноголовке и Клину.
В ведомстве добавили, что на региональных дорогах в этом году обновят 45 светофоров. Эксперты «Мосавтодора» поменяют дорожные системы, установят новые табло вызова, дополнительные секции, поменяют аккумуляторы и установят светильники.