Светофоры отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Светофоры отремонтировали еще в 11 городских округах Подмосковья. Работы провели в Егорьевске, Королеве, Серпухове, Лобне и других муниципалитетах.

Светофоры отремонтировали на Московской улице в Дмитрове, проспекте Ленина в Егорьевске, улице Исаева в Королеве, Московском шоссе в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове, улице Горки Киовские в Лобне, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, Заводской улице в поселке Любучаны, на улице Ленина в Красногорске, Московской в Подольске и 57-м км Каширского шоссе в Домодедове.

Вызывную кнопку восстановили на пешеходном переходе в селе Трубино.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что дороги региона ежедневно обследуют, чтобы вовремя выявить повреждения и поломки. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, знакам, ограждениям и освещению.