Светофоры отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофоры еще в 10 округах Подмосковья. Работы провели в Серпухове, Королеве, Лобне, Красногорске и других муниципалитетах.

Светофоры отремонтировали на Пионерской улице в Серпухове, улице Горького в Королеве, Букинском шоссе в Лобне, 1-м проезде Народного Ополчения в Красногорске, Линейной улице в Балашихе и Новом шоссе в Дубне.

Также работы прошли на Егорьевском шоссе в деревне Асташково, 80-м километре Каширского шоссе в Ступине, а также в деревне Селиваниха и поселке Врачово-Горки.

В ведомстве отметили, что дороги региона регулярно обследуют, чтобы выявить повреждения и оперативно провести ремонт. Особое вниманине уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения.