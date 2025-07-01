Светофоры отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Дорожные службы Московской области продолжают масштабную работу по поддержанию безопасности на региональных трассах. Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю провели ремонт светофорных объектов в 10 округах.

Устройства починили на Борисовское шоссе в Серпухове, улице Чехова в Чехове, проспекте Ильича в Шатуре, проспекте Королева в Королеве, улица Талсинской в Щелкове, а также в проектируемом проезде № 5208 в Видном и на Восточной объездной дороге в Дмитрове.

Кроме того, работы провели на 55-м километре Каширского шоссе в Домодедове, улице Советской в Куровском, а также на Монинском шоссе в поселке Свердловском.

Регулярное обследование дорожной сети является важной частью летней программы содержания инфраструктуры. Особый акцент специалисты делают на элементах, которые влияют на безопасность движения: светофорах, ограждениях, линиях освещения, знаках и искусственных неровностях.