Светофор починили во Фрязине

После обращения жителей округа в Муниципальный центр управления регионом по поводу неисправного светофора на улице Горького, коммунальные службы оперативно отреагировали и восстановили его работу.

Депутат муниципалитета Алексей Коночев выехал на место и встретился с жителями, чтобы убедиться в качестве выполненных работ и оценить ситуацию на дороге.

«Во время недавней поездки мы удостоверились, что светофор успешно отремонтирован и функционирует в штатном режиме. Это, безусловно, важный шаг на пути к повышению безопасности дорожного движения в данном районе», — сообщил Алексей Коночев.

В ходе встречи с депутатом жители Фрязина также воспользовались возможностью поделиться своими идеями и предложениями по дальнейшему благоустройству округа. Эти инициативы будут рассмотрены и учтены при планировании работ по улучшению городской среды.