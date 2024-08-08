Светофор и знаки дорожного движения обновили на улице Ленина в Лобне

В Лобне завершены работы по благоустройству улицы Ленина, которая соединяет одноименную станцию Московских центральных диаметров с границей муниципалитета. Специалисты Мосавтодора провели комплекс мероприятий, направленных на улучшение безопасности и комфорта дорожного движения.

Рабочие спилили нависающие над проезжей частью ветви деревьев, покосили траву на обочинах, восстановили работу светофора и привели в порядок дорожные знаки. Эти меры значительно повысили видимость и безопасность на этой важной транспортной артерии.

Кроме того, дорожные службы обновили разметку на Букинском шоссе в Лобне. На улице Чайковского провели очистку дороги от смета, а на Батарейной улице опилены сухие ветви деревьев.

В Подмосковном Минтрансе напомнили, что в летний период дорожные службы в первую очередь занимаются уборкой мусора, спилом нависающих ветвей и мойкой проезжей части региональных дорог. При необходимости специалисты также ремонтируют дорожные знаки, светофоры, линии освещения и остановочные павильоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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