Свето-звуковое оборудование обновили в доме культуры в поселке Хорлово

В городском округе Воскресенск продолжается реализация проектов инициативного бюджетирования, которые становятся возможными благодаря активности и инициативе местных жителей. Одним из ключевых направлений таких проектов является укрепление материально-технической базы учреждений культуры округа.

Так, для дома культуры рабочего поселка Хорлово, входящего в муниципальное учреждение «Истоки», было приобретено новое световое и звуковое оборудование. Обновление уже успели оценить зрители творческого вечера «Я не могу без тебя прожить», который был посвящен десятилетию со дня основания образцового коллектива «Фольклорный театр „Вечерка“. Современное оборудование позволило создать особую атмосферу мероприятия, подчеркнув талант участников и значимость события.

Впереди у учреждений культуры округа новый творческий сезон, который обещает стать еще ярче и насыщеннее. Благодаря обновлению технической базы концертные программы, культурно-массовые мероприятия и творческие проекты выйдут на новый уровень, радуя жителей и гостей округа необычными красками и современными форматами.

Инициативное бюджетирование продолжает доказывать свою эффективность, а активное участие жителей в выборе и реализации проектов помогает сделать город ещё комфортнее и привлекательнее для жизни.

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