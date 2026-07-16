Светлана Житник стала заместителем главврача Истринской больницы

В Истринской клинической больнице c 1 июля должность заместителя главного врача по общим вопросам заняла Светлана Житник. Новый руководитель обладает многолетним опытом работы в системе здравоохранения.

Интерес к медицине у Светланы Житник сформировался еще в детстве. Ее родители посвятили свою профессиональную жизнь здравоохранению: отец возглавлял кафедру фармакологии в медицинской академии, а мать руководила отделением лучевой диагностики. Именно их пример стал определяющим при выборе будущей профессии.

Стаж работы нового заместителя главного врача насчитывает три десятилетия. В 1996 году она окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию, получив специальность врача-педиатра. Затем прошла ординатуру по психиатрии и интернатуру по неврологии.

Карьеру начала в неврологическом отделении Республиканской клинической больницы Владикавказа, позже работала врачом-экспертом и председателем врачебной комиссии в Республиканском военном комиссариате Северной Осетии. В период с 2003 по 2008 год проходила военную службу, а после увольнения в запас продолжила медицинскую практику в качестве врача-невролога, впоследствии возглавив профильное отделение.

После переезда в столицу Житник работала в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. Позднее она получила предложение занять руководящую должность в системе здравоохранения Подмосковья.