Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к монументу с журавлями и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он также поблагодарил неравнодушных жителей, представителей большого и малого бизнеса, всех, кто оказал всестороннюю помощь в трудное время.

«Вас объединил Российский Красный Крест — это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Она идет и сегодня, и будет продолжаться еще много лет», — подчеркнул Воробьев.

С первых минут трагедии губернатор держал президента в курсе происходящего. Глава государства поручил сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим и поддержать семьи, пережившие горе. Особую благодарность Воробьев выразил врачам и спасателям, которые самоотверженно работали на месте, нередко рискуя собственной жизнью.