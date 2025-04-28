Светильники заменят в Раменском в этом году

Администрация округа представила комплексный план мероприятий по модернизации инфраструктуры на 2025 год. Он охватывает широкий спектр работ, от ремонта дорог и благоустройства общественных пространств до масштабного обновления системы уличного освещения.

Одним из приоритетных направлений станет обновление дорожного покрытия. В рамках программы запланировано проведение капитального и текущего ремонта как основных магистралей, обеспечивающих транспортную связь между населенными пунктами, так и внутридворовых проездов.

Благоустройство общественных пространств также станет важной частью программы модернизации. Планируется комплексный ремонт и обновление детских и спортивных площадок, а также зон отдыха, расположенных в парках, скверах и других общественных местах.

Особое место в планах администрации занимает программа «Светлый город», направленная на повышение уровня безопасности и комфорта в темное время суток. В рамках этой программы предусмотрена поэтапная замена 900 устаревших светильников, монтаж 55 современных шкафов управления освещением, а также повышение уровня освещенности на 15 социально-значимых объектах.