Свердловский парк в Лосино-Петровском опубликовал афишу мероприятий на неделю
В Свердловском парке на этой неделе запланировали множество мероприятий для всей семьи. Уже 3 сентября в 17:00 пройдет урок памяти о Беслане, а в 17:30 — мастер-класс по изготовлению символа мира в виде голубя.
Игровая программа «Здравствуй, осень!» пройдет 4 сентября. Она начнется в 17:00, а в 17:30 — активности «Мы в спорте».
Мероприятие к началу осени повторят 5 сентября в 14:00, там же в 14:30 запланировано спортивное событие, а в 15:00 — настольные игры.
Мастер-класс по спортивно-бальным танцам пройдет 7 сентября в 17:00.
Вход свободный.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша, которая пополняется каждый день.