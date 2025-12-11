Свердловская школа № 2 в Лосино-Петровском округе отметила 10-летие

Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского г.о.

Торжественное мероприятие состоялось в честь десятилетнего юбилея в крупнейшем образовательном учреждении муниципалитета. На празднике собрались руководство и педагоги школы, ученики и их родители.

От имени главы городского округа Сергея Джеглава коллектив учреждения поздравила его заместитель  Валентина Тропанец. Педагогов, работающих в школе со дня ее основания, отметили благодарностями руководителя муниципалитета за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие образования.

Со сцены звучали искренние поздравления, теплые слова благодарности и напутствия для будущих свершений. На празднике также почтили память первого директора школы Константина Багмета, энергия и педагогический талант которого заложили прочный фундамент для становления и развития учебного заведения.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте