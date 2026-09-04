«Свечи Беслана» зажгли в память о жертвах террора в Солнечногорске

В доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске прошла памятная акция «Свечи Беслана», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Большую часть участников составили школьники, которые почтили память погибших во время трагедии в Беслане.

К мероприятию подготовили специальную инсталляцию, посвященную жертвам террористического акта в сентябре 2004 года. Учащиеся возложили к ней цветы и зажгли свечи в знак памяти и уважения к погибшим.

Участникам показали видеоматериалы о трагических событиях в Беслане. В рамках просветительской части школьники также посмотрели ролик о предотвращении террористических угроз, вспомнили правила безопасности и порядок действий при чрезвычайных ситуациях.

«Цель этой акции — показать нашим детям и всем присутствующим, как опасен терроризм, к каким трагическим последствиям он приводит. Мы поразмышляли, что нужно сделать, чтобы такое больше не повторялось. И конечно же, почтили память всех погибших, и среди них 186 детей», — сказал директор ДК «Выстрел», депутат окружного совета Владимир Дацюк.

Перед собравшимися также выступил член Общественной палаты Солнечногорска Юрий Лукашев. В своем обращении он отметил необходимость сохранять историческую память и формировать у подрастающего поколения неприятие терроризма.

В концертной части программы приняли участие Елизавета Доброшинская, Милана Маслова, Наталья Курилина, Дмитрий Билько и поэт Валерий Шевченко.