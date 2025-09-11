Сварщик «Мособлгаза» занял 1-е место в региональном этапе конкурса профмастерства

В Москве завершился региональный этап конкурса «Лучший сварщик России-2025». Его победителем стал сотрудник «Мособлгаза». Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов филиала «ЮГ» Андрей Нефедов оказался лучшим в номинации «Сварка нагретым инструментом».

Региональные этапы отбора прошли более 1,3 тысячи сварщиков из 67 регионов страны. Мастера боролись в различных технологиях ручной дуговой, механизированной, ручной аргонодуговой и сварки нагретым инструментом.

«Участие наших сотрудников в таком престижном конкурсе подчеркивает приверженность „Мособлгаза“ качеству и профессионализму. Мы гордимся нашими специалистами, демонстрирующими лучшие показатели, ведь это означает, что в своей повседневной работе они готовы справляться с самыми сложными производственными задачами», — отметил гендиректор компании Игорь Баранов.

На московском этапе определят команду, которая выступит на заключительных состязаниях в октябре. Финал состоится на Международном форуме-выставке «Российский промышленник — 2025» в Санкт-Петербурге. Победители войдут в сборную Russia NAKS Team, которая примет участие в международных состязаниях в следующем году.