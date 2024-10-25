Сварщик из Воскресенска создал во дворе серию арт-объектов из металла

Горожане приходят по двор в микрорайоне Колыберево, как в музей. Местный житель Сергей Гремячев создал под своими окнами серию необычных композиций из металла.

Сергей Гремячев родился в Воскресенске, вырос в соседнем дворе, создал семью, вырастил детей. На сварщика выучился после школы в 44-м училище, но по специальности работал мало. Сейчас трудится аппаратчиком на предприятии «Уралхим». Лишь спустя некоторое время вернулся к любимому делу. И мастерски творит из металла на радость окружающим.

Среди объектов — мангал в виде тепловоза, который, кажется, вот-вот загудит и тронется с места. На его создание у мастера ушла вся прошлая зима. Сергей создавал проект по два часа в день, чтобы не отнимать время у семьи. Сначала он выполнял чертежи, а уже потом переходил к работе с металлом.

Соседи радуются, часто организовывают обеды летом прямо на улице в уютной беседке. Правда, без курьезных случаев не обходится. Так в прошлом году женщине приглянулся цветочный горшок.

«По камерам вычислили ее. Милиция сказала, что мы не занимаемся такими мелкими делами. Если б ущерб хотя бы пять тысяч рублей был, то да, занялись бы этим делом. Ну, нашли ее, принесла через два месяца ночью вместе с цветами, молча помахала мне в камеру и ушла», — рассказал Сергей Гремячев.