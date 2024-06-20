Сварщик из Раменского украсил дворы Балашихи фигурами сказочных персонажей

Сварщик из Раменского Валерий Захаров известен в округе своими творениями из подручных материалов и вторсырья. Мастер создает уникальные элементы декора собственными руками и украшает ими дворы.

Среди творений мастера — клумбы в форме поезда, статуэтки-роботы, а также необычные информационные таблички. Кроме того, он создает матрешек, сказочных персонажей и даже избушки на курьих ножках.

Увидеть работы Валерия Захарова можно в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный, на улице Пролетарска, дом № 5. Там установлена скульптура большого медведя. Еще одно произведение мастера расположено на улице Новой, дом № 32. Во дворе местных жителей радует клумба в форме корзины с цветами.