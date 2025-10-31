Сварщик из Подмосковья выиграл на всероссийском конкурсе профмастерства

Сварщик «Мособлгаза» Андрей Нефедов выиграл на всероссийском конкурсе профмастерства. Всего за победу боролись 174 высококвалифицированных специалиста со всей страны. Финал конкурса прошел 31 октября в Санкт-Петербурге.

Андрей Нефедов работает в южном филиале «Мособлгаза». Он показал лучший результат в номинации «Сварка нагретым инструментом». Кроме него честь Подмосковье защищал специалист северо-западного филиала компании Андрей Зиматов.

«Поздравляю Андрея Нефедова с заслуженной победой, она подчеркивает профессионализм специалистов Мособлгаза и подтверждает успешную работу предприятия по подготовке квалифицированных кадров. Мы гордимся нашими сотрудниками!» — сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Метод сварки нагретым инструментом часто используют при монтаже полимерных трубопроводных систем, например, во время строительства газораспределительных сетей. Он обеспечивает высокое качество соединений.