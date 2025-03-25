Свалку в Павловском Посаде ликвидировали по просьбе жителей

В округе убрали несанкционированную свалку, образовавшуюся на берегу реки Дрезна. Обеспокоенность состоянием окружающей среды выразили жители в социальных сетях, сообщив о скоплении мусора, включая мешки с отходами и строительные материалы вблизи Никитского Бывалинского женского монастыря.
Незамедлительно была организована работа сотрудников Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство», которые провели субботник на указанной территории. В результате свалка на берегу Дрезны была полностью ликвидирована.
Жители округа могут предложить идеи по улучшению округа главе мунципалитета, записавшись на личный прием. Администрация призывает горожан активно участвовать в жизни муниципалитета и вносить свои предложения по улучшению его облика. Для оперативного решения возникающих проблем и рассмотрения жалоб жителей действует портал «Добродел».
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