Свалку на улице Западной ликвидировали в Орехово-Зуеве

От местных жителей поступила жалоба в администрацию округа. Они сообщили о накоплении мусора за частным сектором и образовании несанкционированной свалки. После проверки данная информация подтвердилась.

Комбинат благоустройства оперативно организовал вывоз отходов, забрав около десяти кубометров мусора. Работы по уборке мусора активно ведутся и в остальной части округа. Коммунальщики регулярно убирают мусор с автомобильных дорог. Также проводится механизированная уборка тротуаров и общественных пространств.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий призвал жителей ответственно относиться к чистоте и порядку в округе.

«Чистота на улице начинается с каждого из нас. Прошу не перекладывать эту ответственность на тех, кто наводит порядок в городе», — сообщил Руслан Заголовацкий.