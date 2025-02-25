Свалку мусора ликвидируют в Павловском Посаде до конца года

В Электрогорске взят курс на улучшение экологической обстановки и создание более комфортной среды для проживания. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов лично проинспектировал содержание общественных территорий Электрогорска, чтобы оценить текущую ситуацию и наметить планы по дальнейшему благоустройству.

В ходе инспекции особое внимание было уделено готовности городских служб к предстоящей весне. Проводятся работы по опиловке деревьев, уборке поросли и веток, чтобы подготовить парки и скверы округа к теплому сезону. Также были осмотрены дворовые территории, где необходимо восстановить тротуары, убрать смет и провести ямочный ремонт дорог.

«Мониторим ситуацию по ликвидации свалки на Липовой Гриве. Мусор вывозят. На объекте задействовали специализированную технику. Доступ к объекту есть только у подрядчиков. Несанкционированную свалку устраним до конца этого года», — добавил Денис Семенов.

По его словам, на данный момент уже вывезено более трех тысяч кубических метров мусора.