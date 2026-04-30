Сегодня 11:00 Свадебный сезон торжественно открыли в Подольске

Пять пар официально зарегистрировали свои отношения в усадьбе «Дубровицы». Локация была выбрана неспроста — эта площадка стала одной из самых популярных у молодоженов.

Почетную миссию открытия свадебного сезона в Московской области поручили загсам Подольска и Чехова. Поздравить новобрачных приехали благочинный церквей городского округа Подольск иерей Серафим Покатилов, первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов и заместитель министра социального развития Подмосковья Ольга Малахова. Истории знакомства каждой пары уникальны. Например, Анатолий и Юлия Образцовы встретились в интернете. Цифровые технологии связали их так сильно, что они поняли — друг без друга не могут.

Перед церемонией гостей встречала самоварная станция с ароматным чаем, свежей выпечкой и традиционными сладостями. Юные артисты КПЦ «Дубровицы», фольклорный ансамбль «Истоки» и вокальная группа «Канарейка» Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья создали особую атмосферу, погрузилив всех в мир старинных свадебных обрядов с величальными песнями и шуточным выкупом.

Праздничное мероприятие завершилось подарками, цветами и запуском голубей в небо. Молодожены не могли сдержать слез, а гости — радости за своих родных и близких.