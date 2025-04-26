Свадебный сезон открылся в музейно-храмовом комплексе ВС РФ в Подмосковье

В Московской области 25 апреля начался свадебный сезон. Открытие прошло в музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил РФ. В первый день брак зарегистрировали три пары: Эдик Сурхаев и Дарья Лебедин, Александр Бабаев и Виктория Муха, а также Александр Коденец и Диана Шестакова. Об этом сообщили в региональном Минсоцразвития.

«Так как 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, стартовой площадкой для этого мероприятия мы выбрали музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил РФ. В нашем регионе свадьбу на летний период запланировали уже более 6 000 пар», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Юбиляры семейной жизни дали напутственные слова молодоженам. Например, от пары Юрия и Татьяны Коноваловых с 54-летним стажем прозвучали пожелания о гармонии и взаимоуважении, а семья ветеранов-блокадников Евгения и Инны Яковлевых с историей отношений в 65 лет поделилась секретами семейной жизни.

Завершили церемонию выпусканием белых голубей и возложением цветов к памятнику героев Отечества. После этого пары смогли подняться на колокольню.

Министерство социального развития МО отмечает, что в Подмосковье в 2024 году состоялось около 48 тысяч свадеб. В этом году в регионе открыли новые локации для церемоний бракосочетания, в связи с этим ожидается увеличение количества желающих заключить брак.

Выбрать подходящее место для регистрации можно на сайте.