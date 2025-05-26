Свадебный сезон открыли в парке «Крестов Брод» в Шатуре

Парк «Крестов Брод» входит в топ популярных мест Подмосковья для проведения выездной государственной регистрации брака в торжественной обстановке. В красивую дату — 25 мая 2025 года — на этой площадке свои отношения оформили пять пар молодоженов.

Ставшие сотой парой, поженившейся в этом году в Шатуре, Екатерина и Станислав рассказали, что решили провести церемонию в парке, чтобы это запомнилось на всю жизнь, было торжественно и красиво. «Чтобы было, что детям рассказать и показать», — поделились супруги.

Заведующая отделом загс окружного управления социального развития № 9 Министерства социального развития Подмосковья Валерия Кондеева напомнила, что в муниципалитете молодожены могут оформить свои отношения не только в зале торжественной регистрации в Рошале, но и на выездных площадках. «Выбрать площадку для свадьбы можно при подаче заявления на портале госуслуг», — объяснила Валерия Кондеева.

Дополнительная плата за церемонию не потребуется. Государственная пошлина составляет 350 рублей.