Свадебную церемонию впервые провели в парке Балашихи

Молодожены Ольга и Альфред решили соединиться узами брака на набережной Балашихи. Впервые в этом году парк «Пехорка» стал одним из 17 мест Подмосковья, где можно зарегистрировать брак. Выездную церемонию такого формата проводят с 1 мая по 30 сентября.

Чтобы провести выездную регистрацию в парке, нужно воспользоваться порталом Госуслуги или обратиться в управление ЗАГСа.

«Регистрация бракосочетаний в парках Подмосковья в 2024 году проводится по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В Балашихе такими площадками выбраны «Пехорка» и Пестовский парк. Регистрация проходит так же, как и в ЗАГСе. Это дополнительный выбор для молодоженов, которые могут отдать предпочтение не только традиционному способу заключения брака, хотя он пользуется наибольшей популярностью, но и иному месту проведения церемонии», — рассказала начальник Балашихинского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Татьяна Пылкова.

В Балашихе с начала 2024 года расписались около 1000 молодоженов. 12 пар уже изъявили желание провести выездную церемонию в парке «Пехорка».

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