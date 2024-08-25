Свадьба по старинному русскому обряду прошла на фестивале в Подольске

На фестивале «Славянское подворье» в Подольске молодожены Алена и Александр решили отпраздновать свою свадьбу в уникальном стиле, выбрав старинный русский обряд. Церемонию провел коллектив центра русской культуры южного Подмосковья «Истоки» Дворца культуры «Октябрь».

Фольклористы не только исполнили обрядовые русские народные песни, но и использовали поговорки и пожелания. Молодые специально подготовили костюмы, подобрали рушники и другую тематическую атрибутику, что сделало их праздник особенно запоминающимся.

Также на фестивале выступила студия эстрадно-циркового искусства «Акра» из ДК имени 1 Мая, показав захватывающие номера в жанрах акробатики, жонглирования, эквилибристики и клоунады. Все желающие могли принять участие в обучающих мастер-классах.

Необычным участником фестиваля стал инопланетянин Тосик, представленный творческим объединением ТОС «Моя улица Климовская». Его создатели презентовали книгу «Гости из будущего, или как попасть в бюро добрых дел» автора Марии Пашкиной. Издание рассказывает о любопытном подростке, который стремится восстановить всемирный корабль «Дружба» и изменить будущее. Через персонажа организаторы воспитывают в детях желание дружить с помощью мастер-классов, тренингов, настольных игр и театральных постановок.

Совсем скоро планируется выход серии мультфильмов с участием инопланетянина Тосика, что добавит еще больше интереса к этому замечательному персонажу.

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