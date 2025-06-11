Суворовский пруд в Лосино-Петровском подготовили к купальному сезону

В городском округе Лосино-Петровский состоялось оперативное совещание под руководством главы округа Сергея Джеглава. На нем обсудили ключевые вопросы обеспечения безопасности жителей в период жаркой погоды.

Особое внимание уделили организации безопасного отдыха у воды. В этом году купание разрешено на оборудованном пляже «Суворовские пруды» с 9:00 до 21:00. Пляж полностью подготовлен для комфортного и безопасного отдыха: здесь работает спасательный пост с лодкой и медицинским оборудованием, ежедневно дежурят два аттестованных спасателя, проведено водолазное обследование и очистка дна в зоне купания.

Также установлены информационные таблички с правилами безопасности и режимом работы, благоустроена прибрежная зона с туалетами, воркаутом, прогулочными зонами и кафе. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, подтверждающее безопасность использования пляжа.

Жителям напомнили, что купание на необорудованных водоемах строго запрещено: там установлены соответствующие знаки и организовано патрулирование сотрудниками ГО и ЧС совместно с полицией и надзорными органами.