Суть поправок в налоговый кодекс объяснили в Мособлдуме

Поправки по совершенствованию налоговой системы приняли в Госдуме. О нововведениях, которые помогут развитию российских регионов, рассказали в Мособлдуме.

«Налоговая система станет по-настоящему справедливой, поможет сократить неравенство и обеспечит стабильность для долгосрочных инвестиций. Дополнительные средства пойдут на развитие ключевых проектов, которые напрямую влияют на жизнь. Это поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование и инфраструктура», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парламентарий подчеркнул, что рост НДФЛ не коснется абсолютного большинства работающих жителей, а также участников СВО. Для тех, чей годовой доход ниже 2,4 миллиона рублей, ставка налога не изменится и составит 13%. Для людей с большими доходами вводится ступенчатая шкала налогообложения.

На 5% увеличится налог на прибыль, а ставка НДС останется без изменений. При этом налоговые изменения не коснутся самозанятых и не затронут 95% малого бизнеса.

Подмосковье, по словам Брынцалова, занимает лидирующие позиции по многим показателям, в частности по строительству объектов образования. После модернизации налоговой системы темпы развития социальной сферы будут только нарастать.

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