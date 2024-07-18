Сурдоспортсмены из Химок установили рекорд на чемпионате по легкой атлетике

Воспитанники химкинского физкультурно-спортивного клуба «Благо» выступили в составе сборной команды Московской области на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха. В результате установили рекорд и принесли в копилку клуба четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

На состязания съехались более 300 спортсменов из 40 российских регионов, а также из Белоруссии.

Рекордсменка чемпионата России Диана Куликова заняла первое место на дистанции 3000 метров с препятствиями. Также она взяла серебро на дистанции 10 000 метров. Легкоатлет Алексей Кузьменко стал трижды победителем на дистанциях 800, 1500 и 5000 метров. А спортсмен Алексей Ельников завоевал серебряную и бронзовую медали.

«В химкинском клубе для инвалидов „Благо“ формируется как адаптивная физическая культура, так и спорт высших достижений. Члены клуба участвовали в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, становились чемпионами и призерами мира и Европы, многократными чемпионами и рекордсменами России. Я очень рад, что администрация Химок помогает инклюзивному спорту развиваться», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Недавно спортсмены клуба «Благо» представили Химки на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Наталья Саичина стала чемпионкой России в беге на дистанции 400 метров с барьерами, а также завоевала серебряную медаль в другой дисциплине. Атлет Павел Саркеев дважды финишировал вторым на дистанциях полтора и пять километров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».