Супружескую пару из Воскресенска поздравили с изумрудной свадьбой

Посвященное изумрудной свадьбе семьи Ложкиных мероприятие состоялось в Доме культуры «Гармония» в Воскресенске. Поздравить супругов приехали депутаты Олег Сухарь и Галина Романова.

Николай и Лидия Ложкины вместе уже 55 лет. Они поженились 7 ноября 1969 года. После сорока лет совместной жизни пара обвенчалась. Ложкины вырастили двух дочерей, теперь помогают воспитывать внуков.

Торжество объединило родственников, друзей и коллег семьи. Им дарили подарки и поздравления, для них исполняли песни.

Депутаты городского округа Воскресенск Олег Сухарь и Галина Романова, а также директор Муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова также поздравили Николая и Лидию.

Коллектив Diva dance под руководством Татьяны Воеводкиной и дуэт «Плюс» стали украшением праздничного вечера.

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