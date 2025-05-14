Супружеская пара из Павловского Посада отметила 60-летие совместной жизни

Иван и Ирина Доронины из Павловского Посада прожили в браке 60-лет. Глава городского округа Денис Семенов поздравил семейную пару с замечательной датой.

Супруги Иван и Ирина Доронины родом из деревни Саурово под Павловским Посадом. Они вместе ходили в школу, а по вечерам собирались на танцы, где пела и веселилась под гармонь сельская молодежь.

С июня 1961 по 1964 год Иван проходил службу на Дальнем Востоке, а Ирина ждала его. Пара расписалась в апреле 1965 года. Доронины трудились на Камвольным комбинате и заводе «Экситон». Стаж Ивана составляет 45 лет, Ирина отработала 42 года. Они оба — ветераны труда.

Супруги вырастили дочь Юлию и сына Дмитрия, двоих внуков Наталью и Олега, а сейчас помогают воспитывать правнука Ивана.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, долгих лет счастливой жизни рядом с близкими! Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью и заботой, а рядом — те, кто вас любит и ценит!» — поздравил юбиляров семейной жизни Денис Семенов.