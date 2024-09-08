Супругу погибшего бойца СВО обеспечили дровами в Лосино-Петровском
Активисты «Молодой гвардии» из Лосино-Петровского округа помогли жене погибшего бойца спецоперации. Они доставили женщине партию дров, необходимых для отопления дома.
Помощь Инне Ибраевой — супруге погибшего военнослужащего СВО — оказали волонтеры «Молодой гвардии» и администрация Лосино-Петровского городского округа.
Семье доставили партию дров. Активисты разместили их в дровнице. Также они пообщались с женщиной за чашкой чая.
Она рассказала, что требуется помощь с ремонтом протекающей крыши. Проблему решат в ближайшее время.
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