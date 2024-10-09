Супругу бойца СВО обеспечили дровами в Зарайске

Адресную помощь оказали семье участника специальной военной операции в Зарайске. Его родственники обратились с просьбой помочь закупить дрова на зиму.

В тот же день волонтеры и представители «Молодой гвардии» выполнили задачу и доставили дрова к дому бойца СВО.

Поддержку в мероприятии оказали также представители администрации городского округа Зарайск и сферы культуры.

«Как и многие другие организации, наше местное отделение „Молодой Гвардии“ активно помогает нашим бойцам и их семьям. Подобные задачи для нас не являются чем-то новым. Мы стремимся оказать поддержку на высшем уровне и в кратчайшие сроки, чтобы помочь тем, кто сражается за наше мирное небо», — прокомментировал лидер «Молодой гвардии» в Зарайске Иван Марков.

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