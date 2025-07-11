Супругов Кащеевых поздравили с 55-летием семейной жизни в Зарайске

Изумрудную свадьбу отметили Виктор и Надежда Кащеевы в Зарайске. С важным юбилеем их поздравил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Долгие годы Виктор Иванович трудился на Заводе офсетных пластин в качестве фрезеровщика. Он является обладателем звания «Ветеран труда», почетных грамот и благодарственных писем. Его общий трудовой стаж составляет 46 лет.

Надежда Ивановна работала секретарем в Управлении образования. Ее трудовой стаж — 43 года. Она также имеет высокие награды за свои заслуги.

У пары двое детей, две внучки и один правнук.

С 55-летием со дня свадьбы в торжественной обстановке их поздравил глава округа. Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Супругам вручили медаль «За верность».

«Поздравляю уважаемую пару с юбилейной датой, а всех жителей — еще раз с праздником!» — сказал Виктор Петрущенко.