Супруги Тимаковы в Электрогорске отметили 50-летие совместной жизни

Александр и Надежда отпраздновали золотую свадьбу. Накануне Дня семьи, любви и верности их поздравил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.

На торжественной встрече присутствовали их сын Сергей, внучка Мария и правнучка Вера. Сергей Балашов отметил, что такие встречи наполняют сердце теплом. Супруги познакомились на производстве, более 37 лет проработали на мебельном комбинате, удостоены звания «Лучший мастер I класса» и являются ветеранами труда. Надежда Ивановна поделилась секретом семейного счастья.

«Теплое, заботливое отношение друг к другу и любовь — вот что главное», — подчеркнула женщина.

Муж всегда встречал ее после ночных смен, разогревал ужин и заботился о ней. Молодым парам они пожелали не жить одним днем, а смотреть в будущее, совершать поступки, о которых не придется жалеть, и главное — любить.

Сергей Балашов поблагодарил юбиляров за пример, на который хочется равняться, и отметил, что такие встречи наполняют сердце теплом.