Супруги Орловы в Воскресенске отметили 50-летие совместной жизни

16 мая в Воскресенске чествовали Галину Васильевну и Александра Владимировича Орловых, проживших в браке 50 лет. Супругам вручили поздравление губернатора Московской области и напомнили о региональной выплате для юбиляров семейной жизни.

История семьи Орловых началась много лет назад с случайной встречи в кинотеатре. В тот вечер Галина пришла на сеанс вместе с подругой, а Александр недавно вернулся из армии, где служил коком на флоте. Молодому человеку пришлось долго добиваться внимания девушки, однако спустя время отношения переросли в крепкий союз. Брак они зарегистрировали в мае 1976 года в Воскресенском отделе ЗАГС.

После свадьбы супруги трудились на одном предприятии и большую часть времени проводили вместе. Через год в семье появилась дочь Елена, а спустя пять лет родился сын Илья. Сейчас Орловы воспитывают двоих внуков и готовятся к новому важному событию — рождению правнука.

«Семья — это ежедневный труд, поддержка и умение сохранять уважение друг к другу. Очень приятно видеть супругов, которые смогли пронести свои чувства через десятилетия», — отметили во время церемонии сотрудники управления социальной защиты.

Супругам вручили памятные поздравления от губернатора Подмосковья. В Министерстве социального развития Московской области напомнили, что жители региона после 50-летнего юбилея совместной жизни могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. С последующими юбилейными датами сумма поддержки увеличивается.

Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал госуслуг «Московской области».