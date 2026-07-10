Супруги Копыловы в Подольске отметили 70-летие совместной жизни

История Виктора Сергеевича и Аделаиды Николаевны — это рассказ о настоящей любви, верности и труде. Их путь начался еще со школьной скамьи, с тех пор они были всегда вместе.

Пара признается, что главное для них — быть рядом и поддерживать друг друга в любой ситуации.

Виктор Сергеевич более 40 лет проработал на электромеханическом заводе. Он начал с должности инженера, а затем стал главным энергетиком. Мужчина обеспечивал работу всех систем и помогал реализовывать важные проекты, в том числе для армии и космоса. Его супруга Аделаида Николаевна тоже всю жизнь трудилась на заводе — вместе они стали примером ответственного отношения к делу.

Их дети и внуки переняли главные семейные ценности — трудолюбие, преданность профессии и заботу о близких. Сегодня династия Копыловых насчитывает более 15 человек.