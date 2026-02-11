Супруги из Серпухова спасли более 50 животных

В деревне Еськино городского округа Серпухов супруги Екатерина Киселева и Юрий Фролов создали центр YouRанчо, чтобы спасти более 50 животных. Ветеринары и волонтеры объединились, чтобы помочь тем, кто оказался в беде.

Екатерина — ветеринар общего профиля и специалист по экзотическим животным. Она осматривает, лечит и при необходимости направляет животных к узкопрофильным специалистам. Екатерина окончила РУДН и Тимирязевскую академию, защитила аспирантуру по зоологии. Работает в цирке Никулина на Цветном бульваре и сотрудничает с частными зооцентрами.

Супруги начали дело по спасению животных в феврале 2023 года. После пандемии COVID-19 частным зоопаркам стало сложно содержать животных. Так первые жители YouRанчо — черный буйвол и небольшая лошадка — должны были пойти на корм хищникам, но их выкупили и поселили на ранчо. В чистом поле супруги начали строительство, а затем переехали туда на постоянное место жительства.

Сейчас в центре проживает более 50 животных, каждый со своей историей. Среди них — малыш африканской антилопы спрингбок, которого Екатерина выхаживает. По часам теленка выпаивают специальной молочной смесью, он уже подрос и скоро сможет вернуться в зоопарк.

Значительная часть обитателей YouRанчо — так называемые отказники. Люди часто заводят экзотических животных, не готовясь к сложностям их содержания. Среди подопечных — сервал, еноты и маленькие рысята, которым здесь обеспечивают правильное питание и уход.