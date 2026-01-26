Супруги Чудиновы в Волоколамске отметили 50-летие совместной жизни

С золотой свадьбой Сергея и Ольгу Чудиновых поздравили в Волоколамском отделе ЗАГС. Юбилярам вручили поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Сергей Чудинов — военный, прошел путь от курсанта до главного инженера воздушной армии. Принимал участие в организации вывода Советских войск из Афганистана. Его супруга Ольга — педагог, журналист, работник культуры, лауреат всесоюзных конкурсов народного творчества. Сейчас ветеран труда находится на заслуженном отдыхе. В Волоколамск Чудиновы переехали в 2007 году. Супруги вырастили двоих детей, которые подарили им четверых внуков.

«Главное в семейной жизни — взаимопонимание, уважение и умение уступать друг другу», — поделился секретом крепкого брака Сергей Владимирович.

В торжественной обстановке супруги поставили свои подписи в почетной книге юбиляров. Пара скрепила свой союз «золотым» поцелуем и снова обменялась обручальными кольцами.