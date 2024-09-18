Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон

Реконструкцию балконной плиты выполнили в квартире участника СВО в Егорьевске по просьбе его жены. Выполненную работу оценил директор управляющей компании «Новь» Юрий Морозов.

«Я обратилась в УК „Новь“, и в кратчайшие сроки их команда выполнила замечательную работу», — говорит женщина.

Муж Ксении ушел на передовую в октябре прошлого года. Женщина время зря не теряла, занялась ремонтом квартиры. Давнее желание супругов — отремонтировать балкон.

Сотрудники управляющей компании укрепили каркас балконной плиты, залили ее основание цементно-песчаной смесью. В ближайшее время Ксения планирует остеклить балкон, а пока помогает в сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Ведь там, за ленточкой, находятся дорогие ей люди.

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