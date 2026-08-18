Супругам и детям бойцов СВО в Подмосковье дадут право на бесплатную реабилитацию

Мособлдума рассмотрит 20 августа законопроект о предоставлении социально-оздоровительных услуг супругам и детям участников СВО. Как пояснил председатель парламента Игорь Брынцалов, руководитель фракции «Единая Россия», бесплатно проходить оздоровительный курс в лагере «Литвиново» вместе с несовершеннолетними детьми смогут не только вдовы участников СВО, но и супруги пропавших без вести защитников.

Инициатива была предложена ранее в Балашихе на круглом столе, инициированным партией «Единая Россия» с участием ветеранов членов спецоперации и членов их семей.

Игорь Брынцалов напомнил, что закон о предоставлении бесплатной оздоровительной программы в «Литвиново» для вдов участников СВО с детьми был принят Мособлдумой в ноябре 2024 года.

«Теперь мы планируем расширить категорию получателей этой меры поддержки. Об этом нас просили представители Ассоциации ветеранов СВО Московской области», — отметил Игорь Брынцалов.