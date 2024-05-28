Супоневский лесопарк в Звенигороде благоустроят к октябрю

Супоневский лесопарк начали благоустраивать в Звенигороде. Там обустроят пешеходные дорожки, центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедистов.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, на территории также появится парковка, спортивные площадки, скейт-парк, зону тихого отдыха и детскую площадку.
«Супоневский лес является самым доступным местом для жителей северной части Звенигорода. Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», — отметил министр Михаил Хайкин.