Супоневский лесопарк в Звенигороде благоустроят к октябрю

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Супоневский лесопарк начали благоустраивать в Звенигороде. Там обустроят пешеходные дорожки, центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедистов.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, на территории также появится парковка, спортивные площадки, скейт-парк, зону тихого отдыха и детскую площадку.

«Супоневский лес является самым доступным местом для жителей северной части Звенигорода. Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», — отметил министр Михаил Хайкин.

Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Завершить работы планируют к октябрю этого года.

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